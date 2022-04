Due incidenti in un giorno, Pamela muore mentre va a lavoro e lascia tre figli

Moltissima gente e tanta commozione nella chiesa di San Pio V di Grottammare, dove si sono svolti i funerali di Pamela Paolini, la 41enne morta due giorni fa in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14. La donna, che lavorava al Conad di Monsampolo, lascia il marito e tre figli di 14, 11 e 6 anni. Sposata e madre di tre figli, la donna è rimasta coinvolta in un violentissimo schianto contro un camion poco prima dello svincolo di San Benedetto del Tronto, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Appena il giorno prima era rimasta coinvolta in tamponamento, finendo in ospedale senza gravi conseguenze.

L’addio

Emozionato durante la predica don Federico Pompei: “Faccio il prete da quarantotto anni, sono stato in varie chiese a fare il parroco e devo dire che in ogni chiesa ho vissuto questa situazione. Però non ci si abitua a questo tipo di morte. Ho avuto anche io in famiglia un’esperienza diretta, un mio nipote morto a 38 anni. Capisco bene cosa in questo momento sta provando tutta la famiglia di Pamela. Di fronte a questo tipo di morte quali possono essere le parole che possono tirarci su? Sono le parole della fede. Solo Dio ci può dare fede, speranza e consolazione. Solo Dio può asciugare veramente le nostre lacrime e riempire il vuoto di certe morti. Se ne va la nostra Pamela, con un abbraccio vorremmo prendere con noi un pezzettino del dolore dei suoi familiari”. Ad affiancare don Federico durante la Messa c’erano anche don Roberto Melone e don Pino Raio.