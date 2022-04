I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alexander Lorenzo Cirelli e Michelangelo Cirelli. Entrambi residenti a Pomigliano d’Arco. Durante una perquisizione, prima personale e poi domiciliare, sono trovati in possesso di 750 grammi di hashish, 28 di cocaina e 1,5 di marijuana. Nelle loro disponibilità anche un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Entrambi sono portati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Armi, droga ma anche una uniforme da Carabinieri. C’era tutto questo, invece, in un’abitazione di Arpino, frazione del comune di Casoria. Arrestati padre e figlio. Prima in un terreno e poi in una casa in uso ai due familiari, i carabinieri del Nucleo operativo stella e gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno trovato 2 armi lunghe (una con matricola abrasa), 4 pistole con matricola abrasa e 4 coltelli. E ancora 336 cartucce di diverso calibro, 10 ogive, 85 grammi di marijuana e 5 dosi gia’ confezionate della stessa sostanza. ma anche una dose di cocaina, un manganello, 3 bilancini di precisione, 1 ordigno esplosivo e una uniforme da carabiniere. Per il 54enne Antonio Lucarelli e per il figlio Pietro, 31 anni, sono scattate le manette.