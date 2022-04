Droga sull’asse Palermo- Napoli. Il blitz “Porta dei greci” è scattato all’alba di oggi e ha portato all arresto di 8 persone. Facendo luce su una fiorente attività di spaccio a Borgo Vecchio e Kalsa a Palermo. Cinque persone sono finite in carcere e 3 ai domiciliari, per tutti l’accusa è di detenzione e cessione, in concorso, di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate da un pool di magistrati diretti dal procuratore aggiunto Paolo Guido, hanno confermato un canale diretto di approvvigionamento di hashish tra la città siciliana e Napoli. Grazie a un contatto di intermediazione, spiegano gli investigatori dell’Arma, nel capoluogo arrivava la droga che sarebbe rivenduta al dettaglio ai vari pusher. Questi erano operativi nelle piazze di spaccio dei due quartieri.

Uno degli indagati dal carcere avrebbe organizzato acquisti e cessioni di sostanza stupefacente, in concorso con alcuni degli altri arrestati, «legati tra di loro da forti vincoli di parentela e relazionali». L’indagine, dal 2019 a oggi, ha già portato al sequestro di cinquanta chili di hashish e all’arresto di tre persone in flagranza.