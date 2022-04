Resta quasi decapitato dalla motosega, la tragedia in Irpinia. A perdere la vita un anziano. A San Martino Valle Caudina, un 74enne del posto, mentre era all’interno del suo garage, intento molto probabilmente a effettuare interventi di manutenzione a una motosega, ha perso il controllo dell’attrezzo ferendosi gravemente al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e personale sanitario che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sul dramma.

Aveva invece solo 29 anni Antony Turnone. L’operaio di Martina Franca che l’altra mattina è morto a causa di una scossa elettrica mentre era al lavoro in un impianto fotovoltaico nelle campagne di San Donato di Lecce. Secondo le prime ricostruzioni, il braccio meccanico che l’operaio stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell’alta tensione. Il ragazzo è rimasto folgorato da una scossa elettrica.