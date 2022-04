Doppio schianto a distanza di pochi minuti. Il primo avvenuto a Flumeri sulla SS 91 in contrada Tre Torri. Un’auto è sbandata e si è ribaltata. Alla guida una giovane donna. È stata visitata sul posto dai sanitari del 118. A liberarla dall’abitacolo sono stati i vigili del fuoco. Una squadra del distaccamento di Grottaminarda ha prestato soccorso e messo in sicurezza il veicolo incidentato. Dopo qualche minuto, un altro sinistro che si è verificato a Baiano in via Malta. Un impatto frontale tra due auto. Due i feriti, una giovane donna e un 68enne che sono stati trasportati all’ospedale Moscati. Non corrono pericolo di vita.

Sul posto una squadra di pompieri di Avellino per liberare i feriti e provvedere alla rimozione del veicolo incidentato. Ai Carabinieri il compito di ricostruire la dinamica degli incidenti e del doppio schianto.