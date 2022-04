Tragedia alla sede Inps di Caserta, dove una donna di 64 anni ha accusato un malore mentre era in fila con il marito. La donna, residente a Santa Maria a Vico, si è accasciata al suolo e l’hanno subito soccorsa i presenti e poi i sanitari del 118 intervenuti poco dopo, che hanno cercato invano di rianimarla. Sul posto anche una volante della polizia di stato. Dopo un primo esame che ha confermato l’ipotesi di un malore fatale, la salma della donna è stata riconsegnata ai familiari per i funerali.

E’ giallo intanto sulla morte di una giovane turista tedesca lo scorso gennaio a Focene, sulla costa vicino Roma. Il fidanzato denuncia ritardi nei soccorsi dovuti anche alla mancata comunicazione con gli operatori del 118. Secondo lui, non parlavano inglese, e la Regione Lazio smentisce. “La telefonata di emergenza del giorno 20 gennaio 2022 delle ore 15.39 – scrive l’assessorato alla Salute – è subito gestita correttamente in lingua inglese. Subito geolocalizzato l’intervento con le coordinate di latitudine e longitudine. La telefonata e’ durata circa due minuti ed il contenuto audio, concesso dalla Centrale operativa del numero unico dell’emergenza, è per trasparenza integralmente allegato.