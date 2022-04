La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti da sud-sud-est. L’allerta è in vigore dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 21 aprile, sull’intero territorio regionale, ad esclusione delle zone 2,4 e 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I venti tenderanno a rafforzarsi soprattutto sul settore costiero e sulle isole. Mare agitato lungo tutte le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e ai cittadini di prestare la massima attenzione.

​Si ricorda che l’allerta vento non è associata ad alcun codice colore. E che il colore Verde evidenzia solo l’assenza di criticità idrogeologica connessa a temporali. Secondo il Meteo anche venerdì dovrebbe essere giornata di maltempo.