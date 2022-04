De Luca: “Finito lo stato di emergenza, ma adesso chi paga?”

“Dopo la fine dello stato di emergenza abbiamo un problema, non ci è chiaro chi paga da oggi in poi. Con l’emergenza credo siano finiti anche gli stanziamenti nazionali. La cosa mi preoccupa. Sulle spese per il Covid la Campania ha certificato 500milioni di euro, altre regioni con meno abitanti il doppio. Credo che sia arrivato il tempo per fare un’operazione verità in questo paese, decidiamo quali sono i criteri da seguire. Se devono essere rigorosi valgano per tutti, non vorrei trovarmi da domani mattina a non avere più un euro di risorse nazionali e doverci caricare Usca, tamponi, le attività di territorio e così via”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la firma presso la Prefettura di Napoli del protocollo per il numero di emergenza unico con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

“C’e’ l’ accordo di affrontare in modo efficace alcune situazioni eclatanti, pochi obbiettivi, ma da raggiungere per una risposta efficace”. Cosi’ il presidente della Giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, ha sintetizzato il contenuto dell’ incontro avuto insieme al ministro degli Interni Luciana Lamorgese con don Maurizio Patriciello nella Prefettura di Napoli. Per Arzano, ha aggiunto De Luca, “la Regione finanziera’ gli impianti di videosorveglianza e l’ assunzione di agenti della Polizia Muncipale. Ci daranno una mano anche alcuni imprenditori privati che sono presenti sul territorio”.