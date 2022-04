Crolla la strada e una betoniera sprofonda nella voragine. E’ successo lungo la bretella Russo-Anzani ad Ariano Irpino. Il bilancio è di un ferito, l’autista del mezzo pesante, un operaio di San Nicola Baronia. Trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per i relativi accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma lo spavento è stato notevole. Sul posto una pattuglia della polizia municipale che attraverso il piantone di turno ha subito allertato l’area tecnica comunale e i vigili del fuoco. Dunque per procedere alla rimozione del mezzo rimasto incastrato.

Carica di calcestruzzo e proveniente dalla strada panoramica stava raggiungendo un cantiere in via Covotti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Ariano Irpino, che hanno delimitato l’area e hanno avviato le indagini del caso per determinare le cause del cedimento. Per le operazioni di recupero e messa in sicurezza della strada e della betoniera, invece, sul luogo dell’incidente sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino, oltre a un’autogru del Comando Provinciale.