Circolazione sospesa dalle 12 sulla linea Napoli Gianturco – Villa Literno per la caduta del cavo della linea elettrica tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco in prossimita’ della stazione di Napoli Garibaldi. Il cavo delle linea cadendo ha danneggiato alcuni finestrini di un treno regionale in prossimita’ della stazione. Cinque persone – secondo quanto riferisce Fs . risultano lievemente contuse e medicate sul posto. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia “sono gia’ intervenuti per gli opportuni interventi di ripristino della linea”, si assicura in una nota.

Stando a una prima ricostruzione, in prossimità della stazione, il cavo elettrico è improvvisamente crollato al suolo. I fatti per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori e le forze dell’ordine. Ora si attendono notizie anche dal punto di vista delle condizioni dei passeggeri.