Sono 8.845 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 38.552 test processati. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione. Hanno dato esito positivo 7.964 test antigenici (su 30.335 eseguiti) e 881 tamponi molecolari (su 8.217). I deceduti sono dieci, di cui sette nelle ultime 48 ore e tre morti in precedenza ma registrati ieri. Sono 737 in Campania i ricoverati per Covid in posti letto di degenza e 39 i pazienti in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.845 di cui: Positivi all’antigenico: 7.964 Positivi al molecolare: 881

Test: 38.552 di cui: Antigenici: 30.335 Molecolari: 8.217

Deceduti: 7 (*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: 39 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 737 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.