Sono 7.903, in Campania, i neo positivi al Covid su 43.497 test esaminati. Resta stabile il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,24% ed oggi si attesta al 18,16%. Secondo il Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, sono 14 le persone decedute nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 34 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri); in leggero aumento i ricoveri in degenza con 733 posti letto occupati (+4 rispetto a ieri).



