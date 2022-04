ono 4.456 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi in Campania su 19.796 test effettuati (17.766 antigenici e 2.030 molecolari). I nuovi contagi scoperti grazie a 4.262 tamponi antigenici e 194 molecolari. A darne notizia l’Unità di crisi della Regione Campania che, con il bollettino odierno, aggiorna la situazione pandemica alle 23:59 di ieri, lunedì 25 aprile. Nel report sono segnalati anche 12 decessi nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Sul fronte posti letto sono indicati 742 pazienti ricoverati in reparti dedicati non critici e 40 in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.456 di cui: Positivi all’antigenico: 4.262 Positivi al molecolare: 194

Test: 19.796 di cui: Antigenici: 17.766 Molecolari: 2.030

Deceduti: 12 (*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567 occupati: 40 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) occupati: 742 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.