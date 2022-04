Cala ancora l’incidenza in Campania per il Covid. Secondo i dati del bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione i positivi di oggi sono 6.179 su 36.826 test con una quota del 16,77% rispetto al 17,10% precedente. Si registra una vittima. I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (meno 2) mentre i posti in degenza occupati passano da 708 a 710 (piu’ 2).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 6.179 di cui: Positivi all’antigenico: 5.502 Positivi al molecolare: 677

Test: 36.826 di cui: Antigenici: 28.104 Molecolari: 8.722

Deceduti: 1

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: 35 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 710 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.