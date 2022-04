In aumento ancora i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positivita’ in Campania per il Covid. Secondo i dati del bollettino regionale, i positivi di oggi sono 7.224 su 39.444 test con una quota del 18,31% in aumento rispetto al 17,99% precedente. Otto le nuove vittime piu’ 3 registrate in ritardo. I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (piu’ 1) mentre i posti in degenza occupati passano da 720 a 714 (meno 6).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.224 di cui: Positivi all’antigenico: 6.193 Positivi al molecolare: 1.031

Test: 39.444 di cui: Antigenici: 29.054 Molecolari: 10.390

Deceduti: 8 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: 37 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 714 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.