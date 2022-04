Covid in Campania, 7400 positivi e 4 vittime

Sono 7404 i positivi al Covid del giorno in Campania sui 35.641 test effettuati per un indice di contagio pari al 20,77%, in calo rispetto al 22,29% registrato ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Campania. Tre i deceduti nelle ultime 48 ore cui va aggiunto un quarto decesso risalente ai giorni scorsi ma registrato solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 36, uno in meno rispetto a ieri. Quelli di degenza occupati 717, otto in piu’ rispetto al dato di ieri che si attestava a quota 709.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.404 di cui: Positivi all’antigenico: 6.648 Positivi al molecolare: 756

Test: 35.641 di cui: Antigenici: 28.115 Molecolari: 7.526

Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581 Posti letto di terapia intensiva occupati: 36 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 717 (*) Posti letto Covid e Offerta privata.