Con la conclusione dell’emergenza, da oggi inizia la fase di allentamento progressivo delle misure stabilito dall’ultimo decreto Riaperture. Poi condurrà all’abolizione del Green pass, situazione epidemiologica permettendo, a partire dal primo maggio. Tranne che per l’accesso alle strutture sanitarie. Il ministro Roberto Speranza, in un’intervista al Tg1, è chiaro. «Dobbiamo avere fiducia ma tenere i piedi per terra perché la pandemia ancora c’è ancora. Se abbiamo evitato in questi mesi le chiusure è grazie ai vaccini. Sono e restano lo strumento fondamentale anche nella fase che verrà».

STOP AL GREEN PASS: ECCO DOVE

Bar e ristoranti all’aperto; negozi e attività commerciali; uffici pubblici; banche e poste; musei; hotel (tranne che nei ristoranti interni); trasporto pubblico locale.

GREEN PASS RAFFORZATO AL CHIUSO: ECCO DOVE FINO AL 30 APRILE

Piscine e palestre; convegni e congressi; feste; sale gioco e scommesse, sale da ballo; discoteche; cinema; teatri; eventi sportivi. Nelle strutture sanitarie obbligo fino al 31 dicembre.

GREEN PASS BASE: ECCO DOVE FINO AL 30 APRILE

Aerei, treni e navi; mense e catering; consumazioni in bar e ristoranti al chiuso; concorsi pubblici e corsi di formazione; colloqui con i detenuti; stadi e tutti gli altri eventi sportivi all’aperto.

LAVORATORI: ECCO LE REGOLE

Per gli over 50 accesso ai luoghi di lavoro con Green pass base; smart working semplificato fino al 30 giugno; obbligo vaccinale fino al 15 giugno per personale scuola, università, comparto sicurezza. Mentre per quello sanitario l’obbligo è fino al 31 dicembre. La sospensione dall’incarico e dallo stipendio per chi non si vaccina restano soltanto per medici, infermieri e personale Rsa.

MASCHERINE AL CHIUSO FINO AL 30 APRILE In tutti i luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto pubblico e negli stadi dove la capienza torna al 100 per 100.

SCUOLA: TORNANO I PROF NO VAX

Quarantene e Dad solo per i positivi; autosorveglianza di dieci giorni per i contatti; prof no Vax al lavoro ma non potranno andare in classe; tornano le gite.

STOP A COMMISSARIATO, CTS E SISTEMA COLORI

Prosegue il monitoraggio dei contagi; istituita Unità per il completamento della campagna vaccinale.