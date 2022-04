Covid, quando diremo addio alla quarantena per i positivi? Mentre si discute ancora delle nuove regole sulle mascherine al chiuso, al lavoro e sui mezzi pubblici, dal virologo Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, arrivano parole importanti riguardo questo argomento. Secondo Clementi il prossimo passo verso la normalità in Italia potrebbe infatti essere l’addio alla quarantena anche dei positivi a Sars-CoV-2.

«In parecchi Paesi non isolano più. E anche io sono molto dubbioso sull’utilità di questo», afferma Clementi all’agenzia Adnkronos Salute. «Il prossimo vero passo verso la normalità, a mio avviso, è la campagna dei richiami vaccinali in autunno, visto il fallimento di questa quarta dose» primaverile, «che ha avuto bassissime adesioni. E secondo me hanno fatto bene le persone a lasciarsi questa chance per settembre-ottobre. Altrimenti si sarebbero dovuti rivaccinare subito di nuovo, per poi essere richiamati pure a Natale, a primavera prossima e avanti così». Quanto alla quarantena dei positivi, Clementi si chiede: «Che effetto ci dà? Il tracciamento non esiste più e il virus circola soprattutto tra i non sintomatici».