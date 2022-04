Il corpo senza vita di un uomo trovato questa mattina sul lungomare di Napoli. L’uomo era impiccato sugli scogli, al di sotto della sede stradale. A notarlo sono stati dei cittadini, poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando. Il corpo senza vita è stato identificato in un cittadino marocchino di 33 anni, domiciliato a Milano. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A Via Armando Diaz, invece, i poliziotti hanno notato un centauro che andava contromano e, alla loro vista, ha abbandonato il motoveicolo per unirsi a un gruppetto di ragazzi. Gli agenti lo hanno raggiunto e, con non poca difficoltà e con il sostegno dei colleghi, lo hanno bloccato insieme con un altro ragazzo che era intervenuto in sua “difesa”.