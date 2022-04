Coltellate al cuore, 19enne di Torre ucciso da due minorenni durante la festa

È di un morto e un ferito il bilancio della lite che è scoppiata ieri sera a Torre del Greco. Due minorenni di Torre Annunziata, fermati dalla polizia durante la notte, sono accusati di aver accoltellato due ragazzi nel quartiere Leopardi. I fatti nel corso di una festa in un’area dove erano montate delle giostre. Colpito al cuore da una coltellata, il 19enne è deceduto all’ospedale Maresca. Qui è trasportato anche l’amico, ferito in varie parti del corpo, ma che non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportato da Il Mattino la vittima è Giovanni Guarino, 19enne di Torre del Greco.

“Assurdo, non si può morire così. Troppa violenza c’è in giro e – ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli – sono sempre di più i giovanissimi coinvolti in questi episodi, come vittime e come carnefici, scatenati da futili motivi. Noi chiediamo per questi violenti ragazzini delle pene severissime ma c’è bisogno di una rimodulazione delle normative. Chi commette un omicidio non può passare qualche anno in comunità per poi essere libero, mentre le famiglie delle vittime vengono dimenticate ed abbandonate, deve finire in galera e pagare per ciò che ha fatto”.