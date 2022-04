Colibrì è un’associazione nata nel 2022 dall’amorevole collaborazione tra le colleghe Dott.ssa Carmen Tommaseo, Psicologa Psicoterapeuta e Analista del comportamento certificata BCBA, Dott.ssa Ilaria Mariani, Psicologa Psicoterapeuta e Analista del comportamento certificata BCBA Dott.ssa Carmen Marano, tecnico del comportamento certificata RBT con Master di I livello in Analisi del comportamento applicata, Dott.ssa Maggie Pellegrino Psicologa e Analista del comportamento e alcuni genitori con bambini con disabilità, con l’obiettivo di creare un luogo sicuro dove ogni bambino e/o genitore, che ne vorrà far parte, potrà esprimersi al meglio, sperimentarsi e sperimentare , condividere nuove esperienze all’interno di un gruppo.

La missione di Colibrì consiste nell’entrare in contatto con le famiglie per garantire a ciascun individuo il diritto a una partecipazione attiva e socialmente significativa all’interno di tutti i contesti in cui vive: casa, scuola, sport, uscite con gli amici.

Colibrì lavora quotidianamente con grande energia e impegno, perseguendo i seguenti obiettivi:

Ampliare la disponibilità di interventi comportamentali efficaci per le persone che vivono con autismo, disturbi comportamentali, disturbi specifici dell’apprendimento e altri disturbi del neurosviluppo.

promuovere le abilità sociali organizzando settimanalmente laboratori di gruppo uscite e gite esterne

Aumentare la consapevolezza, all’interno della comunità, dell’efficacia dell’analisi comportamentale applicata (ABA) attraverso attività di sensibilizzazione condotte sul territorio;

Condividere momenti, spazi, gioie insieme alle famiglie organizzando attività, uscite, laboratori di incontro non solo insieme ai nostri ragazzi ma insieme alle famiglie

Per i genitori invece l’associazione Colibrì è accarezzare la normalità. È vedere i bambini divertirsi ed allo stesso tempo apprendere.

Con i “laboratori dell’amicizia” lo staff insegna ai piccoli ad interagire con i coetanei attraverso l’arte,lo sport ,la musica e tanto altro. Ciò permette anche il consolidamento di tante autonomie, affinché il loro futuro sia meno incerto e sempre ricco di buoni propositi.

Il 9 Aprile Colibrì organizza, in occasione della giornata Mondiale sulla consapevolezza sull’autismo che si è tenuta il 2 Aprile, presso il parco archeologico di Poggiomarino, l’evento “Liberi di volare” al quale sono invitati tutti i bambini insieme ai genitori con l’obiettivo di vivere una giornata all’insegna del divertimento, del gioco e soprattutto dell’inclusione. I bambini avranno modo di partecipare a 4 laboratori esperienziali (arte, botanica, motorio) per la durata di un’ora totale delle attività e per chi vorrà intrattenersi saranno messi a disposizioni gonfiabili, musica, animatori e area snack con la possibilità di consumare il proprio pranzo a sacco all’interno del parco, godendosi i grandi spazi verdi messi a disposizione dal comune di Poggiomarino.

Lo scopo è di trascorrere una giornata felice e divertente e offrire un piccolo assaggio delle idee che Colibrì vorrà realizzare.

Chi parteciperà oltre a trascorre una serena giornata aiuterà Colibrì alla realizzazione dei sui progetti!!! Grazie di cuore a tutti!!