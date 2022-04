Sono centinaia di migliaia gli italiani che si sono affidati alla Postepay per gestire i propri risparmi. Uno dei prodotti di punta di Poste Italiane offre una serie di vantaggi che hanno attirato l’attenzione degli utenti. In particolare per quanto concerne la facilità di utilizzo e i bassi costi di gestione che ne fanno uno strumento molto competitivo in un settore in grande fermento negli ultimi anni.

Anche per cercare di incrementare il numero di clienti, Poste Italiane spesso propone nuove iniziative. Quella del cashback non è una novità assoluta, anzi. Proprio sulla scorta dell’esperimento portato a termine nelle passate settimane, l’azienda ha deciso di offrire questa ulteriore opportunità.

L’iniziativa cashback di Poste Italiane è stata disponibile per diversi mesi. Si sarebbe dovuta concludere a fine dello scorso mese di marzo ma visto il successo riscosso l’azienda ha deciso di prolungarla ulteriormente fino alla fine di maggio, salvo ulteriori proroghe. Una notizia che è stata accolta comprensibilmente con favore dai tanti possessori di Postepay.

Ottenere il rimborso è abbastanza semplice. Basta scaricare l’apposita App e utilizzare il codice QR presente nei negozi degli esercenti che aderiscono all’iniziativa. In questo modo saranno registrati gli acquisti effettuati. Per conoscere, inoltre, i negozi aderenti, all’interno dell’app è presente anche un’area dedicata proprio a questo aspetto, con una mappa che indica con precisione dove poterli trovare.