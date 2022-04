In attesa che il governo definisca tutti i paletti per il cashback fiscale, la domanda non è se partirà ma solo quando. Intanto però gli italiani che vogliono risparmiare e integrare i loro conti si devono guardare in giro. Ma per chi sa cercare, ci sono tante occasioni interessanti, perché il cashback ormai ha preso piede nella nostra vita. E così, spulciano nelle offerte spunta quello che stavamo proprio cercando. Come l’iniziativa Happy Cashback che Vodafone aveva lanciato la corsa estate. Doveva essere una proposta ‘one shot’, per pochi mesi, ma si è rivelata un successo. E per questo l’operatore ha deciso di rilanciarla ancora una volta.

Il cashback è dedicato a tutti i clienti iscritti a Vodafone Happy oppure anche al programma a pagamento Happy Black (o nella sua versione Limited Edition). L’ultima scadenza doveva essere il 31 marzo, ma la possibilità di accumulare crediti attraverso Vodafone Happy Cashback sarà valida almeno fino all’8 maggio 2022, salvo ulteriori proroghe. Invece i crediti potranno essere convertiti in ricariche telefoniche, sconti in fattura oppure altro fino al 30 settembre 2022.

Come funziona la promozione

Il funzionamento di questo cashback è molto semplice. I clienti Vodafone possono accumulare i crediti sfruttando ogni codice sconto utilizzato tra quelli ottenuti tramite Happy Friday o Happy Black, così come per acquisti con Happy Shop. E ogni volta che utilizza un codice sconto accumulato tramite Happy Friday, si ottiene un credito Happy Cashback di 1 euro. Invece se sfruttiamo un codice sconto ottenuto tramite Happy Black, c’è diritto a 2 euro in crediti Happy Cashback.

E poi c’è la sezione Happy Shop. Lì i clienti Vodafone possono accedere gratuitamente agli shop online di alcuni partner commerciali per effettuare i loro acquisti. O ogni spesa si ottiene fino al 15% della spesa effettuata in crediti Happy Cashback. La percentuale di cashback sarà applicata al valore della spesa effettuata presso lo shop online del partner di Vodafone.