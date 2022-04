Secondo quanto previsto dalle norme in vigore, agevolazioni, aiuti e bonus di cui si beneficia se si ha un determinato Isee possono essere tolti e cancellati. Soprattutto in due casi, e cioè quanto a seguito di controlli emerge una falsa dichiarazione Isee o quando è rinnovato e cambia. Aumentando e facendo decadere i benefici di cui si usufruisce. L’Isee, Indicatore della Situazione economica equivalente, è il valore che misura la ricchezza economica delle famiglie italiane e che permette di accedere ad agevolazioni, aiuti e bonus a seconda del valore Isee del nucleo familiare.

I cambiamenti

Le prestazioni agevolate di cui si può beneficiare cambiano, infatti, a seconda del valore Isee di ogni nucleo familiare e oltre una determinata soglia Isee non si accede ad alcun beneficio. Accade per chi ha un Isee alto. Chi riesce, invece, ad ottenere bonus e agevolazioni per il proprio valore Isee, per continuare a mantenerle deve sempre presentare l’Isee, ogni anno, come previsto dalla legge. Ecco tutti i casi 2022 in cui possono essere cancellati bonus e agevolazioni di cui si beneficia per avere un determinato Isee.

Agevolazioni, aiuti e bonus Isee possono essere cancellati con Isee falso

Se cambia Isee possono essere tolti aiuti, agevolazioni e bonus

Isee falso

L’Isee, come ben noto ormai, deve essere rinnovato ogni anno, a partire dal primo gennaio. Ha validità sempre fino alla fine dello stesso anno, per cui la durata valida dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. A seconda del valore Isee risultante, ogni nucleo familiare può presentare domanda per avere aiuti, agevolazioni e bonus disponibili.

Il primo caso in cui agevolazioni, aiuti e bonus di cui si beneficia per avere un determinato valore Isee possono essere cancellati è quello in cui si scopre una falsa dichiarazione Isee. Se scattano controlli da parte del Fisco e si scoprono falsi Isee, sono cancellati tutti i benefici ottenuti. Lo stesso soggetto interessato deve restituire tutte le eventuali cifre percepite fino al momento dell’accertamento della falsa dichiarazione. Se, inoltre, dai controlli dell’Agenzia delle Entrate emerge che la falsa dichiarazione Isee è stata volontaria, si rischia anche la reclusione fino a sei anni.

Fonte Businessonline.it