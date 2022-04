Un carico di merce alimentare, in particolare tonno in scatola e caffè, rubato nel Nord Italia, per un valore di 200mila euro, recuperato venerdì scorso. In azione gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia stradale Campania-Basilicata nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno identificato un 57enne salernitano denunciato per appropriazione indebita. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, con stratagemmi vari e fingendosi il responsabile del ritiro e della consegna delle merci ai destinatari finali, ha ritirato i beni in varie ditte del Nord Italia. In prevalenza quindi alimenti di elevato valore economico. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare eventuali altre partecipazioni dell’uomo in episodi analoghi.

Un colpo d’arma da fuoco intanto è esploso contro un escavatore della ditta incaricata dei lavori in un cantiere di via Napoli a Nocera Inferiore, nel Salernitano. Il mezzo era ospitato in un’area di un’altra azienda. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. In allarme per quanto accaduto il sindaco del Comune nocerino, Manlio Torquato. «Il progredire di episodi simili ci allarma notevolmente in ragione della pioggia di finanziamenti e dei relativi appalti. Di qui a breve, al termine del mio mandato, arriveranno in citta’, grazie ai fondi del Pnrr acquisiti o acquisendi da questa Amministrazione. Troveranno futura gestione al termine della tornata elettorale».