Cade mentre fa trekking con il figlio. Un escursionista olandese è stato salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sulla montagna di Montevergine. Era finita in una zona impervia, dove c’è ancora tanta neve. I caschi rossi hanno dovuto utilizzare il gatto delle nevi per raggiungere il punto esatto tra Campo Maggiore e la piana di Summonte. Poi è stata raggiunto il luogo dove era in attesa un’ambulanza che ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Notevole lo spavento per il ferito – che non corre pericolo di vita – e per il figlio.

C’è apprensione intanto a Solofra, dove da ieri non si hanno più notizie di un imprenditore. Alfonso De Maio, 55 anni, non è più rientrato a casa. Ieri mattina aveva un appuntamento a Napoli per la consegna di merce.La moglie, non vedendolo tornare e non riuscendo a mettersi in contatto, ha lanciato l’allarme.