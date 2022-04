Un’importante catena di supermercati italiani compie 65 anni. Si tratta di Esselunga, marchio molto celebre soprattutto nel Nord Italia, dove rappresenta il negozio di fiducia per milioni di clienti. Un messaggio che sta circolando in questi giorni promette un buono spesa da 500 euro per celebrare questo compleanno. Ma si tratta di una truffa o di una iniziativa dell’azienda? È la stessa azienda a segnalare che stanno circolando su diversi canali, come email, social network, WhatsApp e Telegram, ma anche semplici e più canonici sms, dei concorsi falsi che avrebbero come mittente Esselunga.

Il più diffuso promette un buono spesa da 500 o addirittura 1.000 euro, da ricevere comodamente a casa dopo aver compilato un questionario. Peccato che, dopo averlo fatto, vengano richiesti i dati di una carta di pagamento per coprire le spese di spedizione. La catena sottolinea che tutte le operazioni a premi sono promesse attraverso i canali ufficiali dell’azienda, e prima di compilare questionari o cliccare su link che ci vengono inviati, che spesso portano a siti fasulli e iscrivono l’utente a servizi a pagamento, bisogna accertarsi della loro veridicità.