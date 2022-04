La multinazionale di Alba torna a far preoccupare i consumatori con 7 nuovi ritiri urgenti dagli scaffali di prodotti molto noti. La comunicazione è arrivata nella ultime ore. Prosegue il caso Ferrero accusato da Le Monde di aver scoperto il focolaio di Salmonella nello stabilimento di Arlon in Belgio già a metà dicembre ma di non aver disposto la chiusura ed i ritiri alimentari per non bloccare la produzione nel pieno delle festività natalizie.

Stando a Le Soir, Ferrero non ha ritenuto necessario informare l’AFSCA in quanto non legalmente obbligata a farlo poiché nessuno dei lotti aveva lasciato lo stabilimento. Sono quindi oltre un centinaio i casi confermati di Salmonella in Inghilterra e Irlanda e oltre 40 quelli sospetti rilevati secondo l’ultimo aggiornamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

La fabbrica di Arlon è quindi chiusa l’8 aprile ma l’eco di quello che è accaduto ha scosso anche il nostro Paese. Sono infatti in corso anche in Italia le analisi su un ovetto Kinder sorpresa dopo che un bambino di 12 anni è stato ricoverato a Ravenna proprio per un’intossicazione da salmonella. Nelle ultime ore inoltre la Penisola continua a tremare. Arriva una nuova comunicazione aziendale collegata ad una nota ministeriale riguardo 7 blocchi urgenti di prodotti Ferrero molto noti. Vediamo di che si tratta.

I lotti Ferrero bloccati con urgenza

Nella nota pubblicata dal Ministero della Salute sulla Gazzetta si può infatti leggere: “Possibile presenza di Salmonella. I prodotti sono commercializzati da Ferrero Osterreich (Austria) e sono venduti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano“.

Quindi solo i prodotti commercializzati nella provincia sembrerebbe al momento, ciò però non esclude che molti turisti in visita nella zona abbiamo fatto mambassa di dolci pasquali e li abbiano portati a casa per regalarli ai più piccoli.

I prodotti

Kinder Uberraschung Maxi (100 g) e Kinder Uberraschung Maxi Madchen (100 g);

Kinder Uberraschung (confezioni da 1 pz. da 3 pz. e da 6 pz.) e Kinder Uberraschung Madchen (confezioni da 1 pz. e da 3 pz.);

Kinder Schoko Bons Ferrero (46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g, 750 g) e Kinder Schoko Bons Ferrero White (200 g, 300 g);

Kinder Mix (sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 g, secchiello da 198 g), Kinder Maxi Mix (confezione da 133 g con peluche);

Kinder Mini Eggs (100 g, 182 g), Kinder Mini Eggs Mix (250 g);

Kinder Happy Moments (162 g, 242 g);

Kinder Happy Moments 162 g. Lotto di produzione L326RGFEL347RGF, nome o ragione sociale dell’OSA PADI SRLS.

Marchio del prodotto Kinder Ferrero mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto viene commercializzato è Ferrero Osterreich (Austria). Nome del produttore Ferrero Ardennes S.A. sito in Rue Pietro Ferrero 5, 6700 Arlon (Belgio).