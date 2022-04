Bonus spesa di 480 euro con carta acquisti con quali altre agevolazioni è compatibile per aumentare importo? La Carta acquisti è una carta di pagamento di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. Vediamo con quali altre misure di sostegno al reddito e aiuti è compatibile la carta acquisti?

Bonus spesa di 480 euro con carta acquisti come avvengono ricariche e usi

Reddito e pensione di cittadinanza compatibile con Bonus spesa di 480 euro con carta acquisti

Carta Acquisti compatibile con assegno unico per figli 2022

Ricariche e usi

Il bonus spesa con carta acquisti ha un valore di 40 euro mensili e le ricariche per i beneficiari avvengono ogni due mesi di 80 euro per un importo complessivo annuo di 480 euro.

La Carta Acquisti può essere richiesta negli uffici postali abilitati al servizio compilando l’apposito modulo e presentando la documentazione richiesta.

La Carta acquisti del valore di 480 euro permette di acquistare effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. Può anche essere usata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.

Non può, invece, essere usata la carta acquisti per:

prelevare denaro contante;

controllare saldo e lista movimenti;

effettuare altre operazioni presso sportelli Atm diversi da quelli di Poste Italiane.

Reddito e pensione di cittadinanza compatibile

La Carta acquisti del valore di 480 euro all’anno è compatibile con diverse altre agevolazioni attualmente in vigore, potendosi coseì aumentare l’importo, a partire dal reddito e pensione di cittadinanza, ma per avere la carta acquisti i beneficiari del reddito di cittadinanza devono soddisfare specifici requisiti economici.

In particolare, per i genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni titolari della social card, i requisiti da soddisfare sono i seguenti:

avere un Isee in corso di validità inferiore a 7.001,37 euro;

non essere proprietari di più di un immobile a uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono a uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;

nemmeno intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;

non essere titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nell’Isee.

I requisiti richiesti per over 65 sono i seguenti:

avere un Isee in corso di validità inferiore a 7.001,37 euro;

non godere di trattamenti o, nell’anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 7.001,37 euro se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.335,16 euro dai 70 anni in su;

non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro;

da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile a uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano a uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;

non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;

niente fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

Compatibile con assegno unico per figli 2022

La Carta Acquisti da 480 euro all’anno è compatibile anche con il nuovo assegno unico per figli 2022. L’assegno unico per i figli spetta a tutte le coppie con figli non solo sposate ma anche a coppie conviventi e divorziati.

