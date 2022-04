Bonus per tutti in questo nuovo anno. Il Governo capitanato dal premier Mario Draghi allarga la lista dei contributi accessibili alle famiglie con figli a carico mettendo a disposizione 1.000 euro per bambini e ragazzi. Nonostante l’Esecutivo non abbia mai fatto mistero di voler cancellare quota parte delle agevolazioni concesse alle famiglie durante lo scorso anno, a sorpresa arriva la notizia dell’introduzione di un nuovo Bonus indirizzato a tutti i nuclei familiari a basso reddito con figli a carico dai 5 ai 18 anni di età. Stiamo parlando del Bonus musica riconfermato dalla Legge di Bilancio 2022, ma ritoccato nel funzionamento rispetto al 2021.

Insomma, un Bonus per tutti i ragazzi che sarà elargito alle famiglie che dimostrano di avere un ISEE inferiore a 36.000 euro. Non si tratta più, quindi, di una somma di denaro prestabilita erogata ai nuclei familiari beneficiari. Bensì di un Bonus per tutti i ragazzi riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, inserendo le spese sostenute in dichiarazione dei redditi. Proprio in tema 730/2022, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato la disponibilità dei modelli dichiarativi. Mettendo a disposizione una guida utile alla compilazione del modello in linea con le nuove disposizioni. Comprese quelle riguardanti l’inserimento del Bonus musica per tutti i ragazzi dai 5 ai 18 anni d’età.

Fonte Trend-online.com