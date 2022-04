Bonus matrimonio 2022 per le giovani coppie. Il Governo Draghi non solo mette a disposizione delle coppie sposate un contributo di 5.000 euro. Ma anche un pacchetto di detrazioni fiscali variabili a seconda dei requisiti posseduti dai richiedenti. Per contenere i contagi, infatti, numerose attività sono costrette a limitare l’orario di lavoro o ad abbassare definitivamente la saracinesca, con gravi ripercussioni sul bilancio proprio e nazionale. A questo scopo, il Bonus matrimoni 2022 voluto dal Governo Draghi è introdotto per assolvere un duplice obiettivo. Uno riguardante le imprese, l’altro i primati cittadini.

Le prime potranno sfruttare il contributo per uscire dal baratro in cui sono piombate, le giovani coppie sposate, invece, potranno ammortizzare le spese sostenute per l’organizzazione del proprio matrimonio avvalendosi di un aiuto economico. Prima di snocciolare i requisiti da possedere per beneficiare del Bonus matrimonio 2022, occorre capire in cosa consiste l’agevolazione sulle spese matrimoniali fino a 5.000 euro.

Le coppie

Non esisteva, infatti, un contributo a copertura delle spese organizzative per le giovani coppie che avevano contratto matrimonio. Nell’anno in corso, invece, è possibile ottenere la restituzione dei costi sostenuti sia da parte delle aziende, sia dagli sposi.

Nello specifico, sono previsti due Bonus matrimoni per le imprese, uno per le coppie. Nel primo caso, lo stanziamento sarà sempre di 60 milioni di euro non tutti destinati al settore matrimonio (solo 40 milioni), mentre la restante parte andrà agli altri beneficiari nel rispetto di specifici requisiti.

A chi spetta?

Come visto nel paragrafo precedente, il Bonus matrimonio 2022 presenta diverse sfaccettature. Potrà essere richiesto tanto dalle aziende operanti nel settore wedding, ma anche da altre che hanno a che fare con l’intrattenimento o i servizi di catering.

il Bonus per le giovani coppie unite in matrimonio non si limita solo a garantire un supporto di 5.000 euro, ma prevede un rimborso in misura pari al 30% del fatturato esclusivamente per le aziende aperte prima del 2020.

Come richiedere il contributo

Richiedere il Bonus matrimonio 2022 di 5.000 euro è abbastanza semplice. Contrariamente ai Bonus INPS rivolti alla famiglia, sarà l’Agenzia delle Entrate ad occuparsi del contributo.

Fonte trend-online.com