Le Regioni si attivano per sostenere economicamente le famiglie in difficoltà ideando bonus specifici per risolvere problematiche conosciute. Aiuti fino a 7.500 euro. Il Governo interviene a sostegno della popolazione per cercare di limitare i danni della crisi economica. Non sempre, però, le misure attivate risultano sufficienti per risolvere problematiche locali meglio conosciute dalla Regioni e dalle amministrazioni comunali. Di conseguenza, oltre ai bonus erogati dall’esecutivo di Draghi è possibile fare riferimento ad altre misure assistenziali ed economiche che le Regioni stesse attivano. In alcuni casi la spinta èdal Governo – un esempio è il Bonus Spesa – in altri casi si tratta di decisioni prese autonomamente. Solo per risolvere disagi rilevanti sul proprio territorio.

Il Caso Abruzzo

La Regione Abruzzo ha attivato due contributi per cercare di arginare il problema dello spopolamento dei comuni di montagna. I costi da coprire ad alta quota sono più onerosi rispetto alla città e tante famiglie stanno optando per un trasferimento. Il Consiglio regionale preso atto di questa decisione, ha pensato di indire un bando rivolto proprio ai nuclei familiari con figli residenti nei piccoli paesi di montagna. Destinatari del contributo da 2.500 euro all’anno sono le famiglie con figli nati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dell’anno in corso. L’assegno verrà erogato fino al compimento dei tre anni del bambino per un totale di 7.500 euro.

Associando a questo bonus un altro contributo, l’assegno di natalità, si potrebbe incrementare la cifra. Nel 2022, l’INPS predispone il pagamento mensile di 80 euro al mese (per il primo figlio e da 96 euro per i figli successivi al primo) per i nuclei in cui è nato un figlio negli ultimi dodici mesi oppure in cui è stato adottato o preso in affido un bambino.