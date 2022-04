Bonus da 600 euro per tutti, anche senza Isee

Confermato il bonus psicologo, il cui decreto contenente tutte le indicazioni necessarie per farne richiesta non è ancora arrivato. Ma potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Dopo l’inserimento dell’agevolazione nel decreto Milleproroghe, si attendeva l’uscita del decreto verso la fine del mese di marzo. Ora, quasi a metà aprile, del decreto non vi è ancora traccia, ma presto potrebbe fornire le istruzioni per la richiesta e chiarire l’entità degli importi.

In sostanza, il bonus permetterebbe, anche a coloro che hanno un ISEE fino a 50.000 euro, di usufruire di servizi di psicoterapia. Un aiuto fortemente voluto ed emerso con maggior forza durante il periodo emergenziale. La pandemia, infatti, ha generato o acuito disturbi d’ansia, disturbi alimentari o depressione, specialmente tra i più giovani, nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni.

Dopo una prima esclusione dalla Legge di Bilancio 2022, dunque, il governo Draghi ha deciso di ascoltare le richieste dei cittadini (era stata aperta una petizione che ha raggiunto più di 300.000 firme) e garantire un aiuto economico per sostenere i costi delle sedute di psicoterapia, ma anche per potenziare i servizi di questo tipo nel pubblico, così come nelle scuole.

Nonostante il decreto non abbia ancora visto la luce, ci sono comunque alcune prime informazioni in merito a quest’agevolazione. Sia per quel che riguarda l’importo massimo di cui si può usufruire, sia sulla soglia ISEE da non superare per averne diritto.

Vediamo, allora, tutti i dettagli noti finora di un bonus che, al di là del sostegno economico capace di assicurare ai cittadini, rappresenta un enorme passo in avanti per il nostro Paese.

Come funziona

Gli ultimi anni hanno generato o, in alcuni casi, esasperato, alcuni problemi comuni a molti italiani. Non solo dal punto di vista economico (basti pensare ai lockdown e alle restrizioni continue per il contenimento dei contagi), ma anche da quello psicologico.

Se poi la pandemia non bastasse, gli ultimi eventi (la guerra in Ucraina e le conseguenze, anche economiche, delle sanzioni imposte alla Russia) rischiano di acuire malesseri e disturbi, specialmente nei più giovani.

È per questo motivo che il bonus psicologo potrebbe rivelarsi un importante punto di partenza.

Ma di cosa si tratta? Questa agevolazione permetterebbe ai cittadini l’accesso a sedute di psicoterapia o psicoanalisi presso specialisti privati regolarmente iscritti all’Albo degli psicoterapeuti.

