Ci sono importanti novità sul bonus 200 euro senza ISEE, presentato come emendamento al Decreto Energia. Il Governo ha deciso di cancellare la misura, ma non in modo definitivo e assoluto. Il bonus gomme e pneumatici di cui si è parlato a lungo nelle ultime settimane? Le forze politiche che hanno firmato l’emendamento al Dl Energia sono le stesse che hanno provveduto a ritirarlo prima che il provvedimento passasse al vaglio del Senato. Il Governo guidato da Draghi, infatti, ha escluso (almeno per questa stagione) la possibilità di ottenere un bonus 200 euro senza ISEE per il cambio gomme, che potrebbe però arrivare in un prossimo futuro.

Ma ci sono anche altre buone notizie per gli automobilisti: oltre al bonus 200 euro senza ISEE, ormai tramontato per questa stagione, si possono ottenere altri bonus fino a 5.000 euro senza ISEE per la propria auto. Scopriamo subito le ultime notizie sul bonus 200 euro senza ISEE per il cambio gomme auto: perché è stato cancellato? Quali sono gli altri bonus senza ISEE che tutti gli automobilisti possono richiedere? Ultime notizie!

Stop di Draghi

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di questo nuovo emendamento al Decreto Energia che pareva introdurre un nuovo bonus senza ISEE da 200€ per tutti gli automobilisti.

Come hanno spiegato diverse testate online, il bonus 200 euro senza ISEE avrebbe permesso a tutti gli automobilisti di ottenere un rimborso in seguito all’acquisto di un treno gomme di classe A o B. Le risorse a disposizione, pari a 20 milioni di euro, avrebbero permesso di accontentare 100.000 cittadini, per un totale – appunto – di 200 euro a testa, a prescindere dalle disponibilità reddituali.

Fonte Trend-online.com