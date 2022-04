I bonus vacanze sono un incentivo relativamente recente in Italia. Rinforzate a seguito della pandemia, hanno la finalità principale di incentivare il settore turistico, in crisi dal 2020. Le strutture alberghiere e ricettive in generale, hanno sofferto più di altre delle restrizioni dovute al timore del contagio. Ma ora si è tornati a viaggiare. Lo testimoniano le città piene di turisti in primavera, che per le capitali rappresenta il periodo di maggiore afflusso.

Ma non solo il settore turistico è in difficoltà. La crisi economica ha toccato profondamente la stabilità finanziaria delle famiglie. Di conseguenza la disponibilità economica per viaggiare si è ridotta all’osso per una buona fetta della popolazione. Il Governo Draghi, tramite la mano dell’Inps, ha rilanciato il bonus vacanze, ma in modalità più ristretta, rivolta particolarmente a tre categorie. Due dei 3 bandi sono in scadenza.

I destinatari dell’iniziativa sono pensionati, studenti ed insegnanti. Il bonus vacanze per gli insegnanti deve ancora arrivare, e quello per i pensionati è scaduto il 15 aprile. Gli studenti invece hanno tempo fino al 22 aprile per fare domanda. Il Bonus vacanze per studenti è rivolto a chi frequenta la primaria o le medie. Per estensione, in presenza di disabilità, anche agli studenti delle scuole superiori.

Si tratta di due bandi a cui poter aderire: “estate insieme Italia 2022”, e “estate insieme estero”. Come è intuibile dal nome stesso nel primo caso sono incentivi per vacanze studio in Italia; nel secondo caso, per soggiorni all’estero. Il contributo va da un minimo di 600 euro per 8 giorni di soggiorno, ad un massimo di 1.000 per 15 giorni. Per l’estero si mette a disposizione un massimo di 2.000 euro per un viaggio di 2 settimane.