Bonus 2022, non solo l’assegno unico: 5 agevolazioni previste per chi ha un Isee basso

Per tamponare le gravi ricadute economiche della pandemia di Covid e della guerra in Ucraina, il Governo ha deciso di stanziare 5 nuove agevolazioni, previste per chi ha un ISEE basso.

Bonus sociale.

Palazzo Chigi ha alzato il tetto massimo da 8 a 12 mila euro, in modo da poter sostenere circa 5,2 milioni di famiglie. La novità è che verrà riconosciuto in automatico, sulla base dei dati informatici condivisi dall’INPS, pertanto è fondamentale presentare domanda con autocertificazione.

Assegno unico universale

Misura dedicata ai genitori con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni di età compiuti.

Asilo nido

Si tratta di un rimborso di tutta o una parte delle spese per iscrizione e rette mensili ad asili dell’infanzia. Pure qui varia in base ai redditi, ma lo sconto mensile può arrivare fino a 136 euro (soprattutto per chi ha più figli).

Bonus casa under 36

Dedicato ai giovani, nati a partire dal 1986, che vogliono acquistare la prima abitazione. Attenzione però che è valido solo con ISEE inferiore a 40mila euro e, al tempo stesso, il valore dell’immobile non deve essere superiore a 250mila euro.

Aiuto psicologo

Inserito a febbraio nel Decreto Milleproroghe, utile per chi ha avuto problemi personali e/o familiari legati alla situazione pandemica o alla crisi economica che stiamo attraversando.