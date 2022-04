Nuovo incremento per i bonus sociali. Lo sconto nelle bollette di luce e gas per le famiglie in difficoltà o con disagio fisico, grazie alle ultime manovre del governo. Come noto, con i decreti “Energia” e “Ucraina 2” ha reiterato il potenziamento degli assegni per alleggerire l’impatto degli aumenti di prezzi di elettricità e gas e ha innalzato. Sulla scia delle decisioni dell’esecutivo, la soglia Isee per l’accesso da 8.265 a 12mila euro. Mentre resta immutata quella di 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Il risultato è che sono diventate oltre 3 milioni le famiglie che accedono al bonus elettrico. Oltre 2 milioni i nuclei che possono usufruire del bonus gas.

Bonus automatico dal 2021

L’Arera ha pubblicato in questi giorni la delibera che contiene l’aggiornamento degli importi sia per chi usufruisce dello sconto nella bolletta della luce sia per chi beneficia dell’agevolazione per la fattura del gas. Per tutti, sia i vecchi beneficiari che i nuovi utenti individuati attraverso l’innalzamento dell’Isee, vale l’automatismo: chi ne ha diritto troverà il bonus direttamente accreditato in bolletta, semplicemente effettuando la richiesta dell’Isee. Resta invece necessario compilare il modulo di richiesta per le riduzioni da disagio fisico (utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita).

Gli importi per lo sconto nella bolletta della luce

Ed ecco gli importi previsti per i bonus sociali. Per la luce gli importi saranno dunque i seguenti: il bonus ordinario ammonta a 128 euro per nuclei familiari composti da 1-2 componenti ai quali si aggiunge il bonus “straordinario” per il 2° trimestre di 109,20 euro; per le famiglie con 3-4 componenti, bonus ordinario da 151 euro più compensazione da 132,86 euro; infine per le famiglie con più di 4 componenti, l’assegno ordinario sarà di 177 euro, mentre il contributo addizionale ammonta a 155,61 euro.

Fonte Il Sole 24 Ore