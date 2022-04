Un bimbo di 10 anni si trova ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere finito azzannato da un rottweiler. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Grottaminarda. Il cane di famiglia si e’ avventato sul bambino che e’ riuscito a proteggersi il volto con gli avambracci, dove ha riportato le ferite piu’ gravi. I genitori sono riusciti a sottrarlo al cane e lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Qui il bimbo e’ stato medicato e poi trasferito in eliambulanza nell’ospedale pediatrico partenopeo. Non e’ in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono definite serie. Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Avellino, che hanno interessato anche il servizio veterinario dell’Asl per i controlli sul cane.

Da chiarire cosa sia accaduto per avere scatenato la furia del cane di famiglia. Una bestiolina che aveva sempre vissuto con il nucleo familiare, ma a cui all’improvviso è scattato qualcosa che l’ha spinto a scatenarsi contro il bambino.