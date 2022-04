Grave incidente in via Casilina a Colleferro (Roma) intorno alle 2:30 all’altezza del civico 17. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Un’auto, guidata da un 21enne e con a bordo altre due giovani, è finita fuori strada. Nello schianto una ragazza di 20 anni è morta mentre il 21enne alla guida e un’altra giovane a bordo, anche lei 21enne, sono rimasti feriti e trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La vittima si chiamava Alisia Mastrodonato, 20 anni, originaria di Valmontone.

La vittima, residente a Valmontone, viaggiava a bordo di un suv condotto da un coetaneo e con accanto un’altra ventenne. Per cause ancora in fase di accertamento la vettura ha perso aderenza con l’asfalto e nei pressi di una rotatoria, a poche decine di metri dal casello autostradale di Colleferro, si e’ schiantata contro una recinzione. Alisia Mastrodonato e’ deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Colleferro mentre gli altri due ragazzi in gravi condizioni, sono stati trasferiti in ospedale. La dinamica e’ in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Colleferro. Per poter estrarre i feriti dalle lamiere contorte dell’auto e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Colleferro.