Se siete tra quelli che hanno aperto un libretto postale, probabilmente lo avete collegato alla vostra app BancoPosta. Con cui Poste Italiane permette di gestire le operazioni anche sul libretto. Non solo sul conto corrente, semplicemente con pochi tocchi sulla schermata del cellulare. In realtà il pericolo che riguarda la perdita dei 200 euro di cui vi stiamo per parlare riguarda non soltanto chi possiede i libretti postali, nella loro versione Smart. Ma anche chi ha aperto un conto BancoPosta e ha attivato l’app corrispondente. Per evitare di perdere questi soldi tenete gli occhi aperti e sottomano le credenziali di accesso alla vostra area riservata sul sito di Poste Italiane.

Il concorso

Poste Italiane ha infatti indetto un concorso per promuovere l’utilizzo della sua app BancoPosta che comprende i servizi del conto corrente bancario e del libretto postale. Il concorso si chiama proprio “vinci Con l’app BancoPosta” ed è aperto lo scorso 15 dicembre 2021. In realtà il concorso di per sé è già chiuso al 15 febbraio ma i premi per chi ha partecipato sono estratti solo nel mese di marzo appena concluso.

Questo significa quindi che le comunicazioni ai vincitori stanno arrivando proprio in questi giorni, a conclusione di queste operazioni di estrazione. Per partecipare al concorso occorreva abilitare un libretto Smart o un conto corrente BancoPosta, attivare e quindi utilizzare l’app BancoPosta ed essersi registrati al sito realizzato da Poste Italiane per il concorso.