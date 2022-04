Fino al 31 maggio 2022 con Postepay Cashback ricevi 1 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay di almeno 10 euro nei punti vendita aderenti all’iniziativa, per un massimo di 10 euro giornalieri. Con Codice Postepay puoi pagare in modo rapido, comodo e sicuro, inquadrando con App Postepay il Codice QR presso gli esercenti convenzionati. Grazie a Postepay Cashback ti conviene! Gli esercizi commerciali dove utilizzare Codice Postepay aumentano ogni giorno. Torna spesso in App Postepay e scoprili nella mappa nella sezione «Vicino a te». Sono escluse dalla promozione le transazioni con Codice Postepay presso gli Uffici Postali e per i pagamenti bollettini presso i tabaccai.

Scarica o aggiorna l’App Postepay e associa le tue carte prepagate e di debito Postepay***. Inquadra con App Postepay il Codice QR esposto o che ti verrà mostrato nei punti vendita che accettano i pagamenti con Codice Postepay: inserisci l’importo da pagare se richiesto ed autorizza il pagamento in App Postepay. Potrai pagare con le tue carte prepagate o di debito Postepay. Fino al 31 maggio 2022 ricevi 1 euro di cashback* per ogni transazione di almeno 10 euro. Cerca nelle sezione «Vicino a te» in App Postepay gli esercizi commerciali che accettano pagamenti con Codice Postepay. Potrai ottenere fino ad un massimo di 10 euro di cashback al giorno.