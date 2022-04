Tra le agevolazioni attive e confermate per l’anno corrente, c’è un bonus da 1.800 euro, che può essere richiesto praticamente da tutti. La misura in questione può essere inserita nell’elenco dei ben noti bonus casa. Si tratta di tutta una serie di agevolazioni che sono pensate dal Governo per aiutare i cittadini residenti nel nostro Paese a rimettere a nuovo i propri immobili. Sono infatti attualmente in vigore tantissime misure di sostegno del reddito che, senza che sia necessario presentare ISEE, consentono il recupero del patrimonio mobiliare. Il bonus da 1.800 euro non fa eccezione: può essere richiesto indipendentemente dal reddito, da chiunque.

Il nome della misura non lascia molto spazio all’immaginazione. Il bonus in questione, gestito e concesso dall’Agenzia delle Entrate, è erogato per consentire la ristrutturazione delle aree verdi. In realtà, i requisiti di accesso non sono così difficili da rispettare, ma possedere una casa con giardino non basta. Ovviamente, infatti, alcune specifiche andranno rispettate. In ogni caso, il bonus verde è accessibile anche con ISEE alto. Anzi, c’è di più: non c’è alcuna necessità di presentare il proprio modello ISEE.

C’è però una richiesta fondamentale da rispettare per accedere al bonus da 1.800 euro: la ristrutturazione di casa. Infatti, i bonus casa sono pensati per il recupero degli immobili in Italia. Ovviamente, se non hai a disposizione una casa che deve essere recuperata, non avrai diritto al bonus. E questa regola vale praticamente per tutte le agevolazioni statali legate all’edilizia.

Fonte Bonus-trend.it