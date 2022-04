Venerdì 29, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sarà inaugurata una nuova area del negozio interamente ristrutturata e con tante novità.

Terzigno. Arredare può diventare un’impresa ardua se non si è ben consigliati o guidati da esperti nel settore. Arredamenti Felice Palma a Terzigno apre nuovamente al pubblico le porte della sede di via Zabatta per tre giorni. Venerdì 29, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sarà presentato al pubblico una nuova area del negozio interamente rinnovata con tante novità.

“Per chi non ci conosce, l’azienda è presente a Terzigno fin dal 1980 – dichiara uno dei titolari Agostino Palma – ma negli ultimi anni abbiamo messo in atto una serie di cambiamenti volti a soddisfare le nuove esigenze del pubblico”.

Poi continua:“Infatti a gennaio di quest’anno abbiamo inaugurato il nuovo centro Stosa Cucine ed è stato un grandissimo successo. Finalmente le persone hanno potuto toccare con mano soluzioni che nessuno pensava di poter realizzare nella propria abitazione. Inauguriamo in occasione di questa tre giorni un’altra area del nostro show room dove il pubblico avrà la possibilità di provare nuove proposte per la zona living e la zona notte della casa”. Nel corso dell’open day il pubblico avrà modo di scoprire delle promozioni esclusive, che riguardano sia le cucine che gli arredi completi.

