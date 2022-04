Grande ressa, soprattutto di ragazzini, ieri al Corso Umberto per l’apertura del ristorante del rapper Sfera Ebbasta, del calciatore del Napoli Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon. Si tratta di un punto vendita Healthy Color, catena di fast food già presente a Milano, Roma e Torino. Lo store del capoluogo campano, posizionato a due passi da piazza Nicola Amore, più nota come i Quattro Palazzi, sarà il più grande mai aperto dalla catena. «Quella di Napoli è l’apertura che attendevamo di più – dichiarano Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna. – Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo.

Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento». Poke, wok, burger, tartare, insalate, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food. Con una scelta ampia per tutti i gusti. Ma non finisce qui. Nel menu di Healthy Color sono anche disponibili i Burger di Beyond Meat, 100% vegetali con consistenza e sapore incredibilmente uguali alla vera carne. La scelta ideale per chi predilige un tipo di alimentazione vegana o vegetariana. Ad accompagnare, i Veggie Nuggets a base di farina di frumento fritti ad aria sono una vera esplosione di gusto.