Tragedia ieri all’Istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni di Cimitile. Uno studente di soli 12 anni ha accusato un malore nell’atrio di scuola, dove si è accasciato, e ha perso la vita poco più tardi. I Carabinieri hanno accertato che appena il ragazzo ha accusato i sintomi di malessere lo hanno immediatamente soccorso, ma per il 12enne, purtroppo, non c’era già nulla da fare. Sul posto sono intervenuti Carabinieri della stazione locale del comune di Cimitile, insieme al personale medico del 118. Dai primi accertamenti emerge che il dodicenne soffrisse di varie patologie. Appena un anno fa, inoltre, il piccolo Andrea aveva perso il padre proprio per una patologia cardiaca.

I soccorsi e la causa del decesso

Svolte in maniera più approfondita le analisi da parte dei militari dell’arma, in modo da ricostruire le dinamiche degli avvenimenti e scoprire nuovi dettagli legati al tragico decesso del 12enne. A seguito di questa ispezione, la salma del ragazzino è stata riconsegnata alla famiglia per permettere l’ultimo saluto e l’organizzazione dei funerali. Sconforto e dolore tra i giovani studenti e il personale didattico e scolastico per quanto accaduto.