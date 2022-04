Altro incidente sulla Statale 268, tre auto coinvolte: ci sono feriti

Feriti, per fortuna lievi e qualcuno addirittura illeso, per un nuovo incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Sono tre le automobili coinvolte nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio all’altezza di Madonna dell’Arco in direzione Angri. Traffico in tilt per diverso tempo, ma soprattutto soccorsi che sono arrivati sul posto per curare gli automobilisti ed i passeggeri. Per fortuna solo due persone hanno avuto bisogno del trasporto presso il più vicino ospedale. Nessuno è in codice rosso ne ha lesioni particolarmente complicate. Più difficoltà per la circolazione, diventata per lunghi tratti davvero bloccata.

Solo dopo diverse ore, quando si è chiuso l’intervento dei carabinieri, il traffico è tornato regolare. Rimossi anche i veicoli incidentati nel giro di qualche ora. Dalle immagini, viste le conseguenze, poteva andare molto peggio.