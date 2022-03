Un primo bando pubblico per far partire i lavori a Nola (Napoli) nello sviluppo della Zes. Ma anche il dialogo aperto con i Paesi del Mediterraneo per lanciare ancora la zona portuale facilitata di Napoli. Lo ha presentato l’apparato della Zes partenopea negli “Stati Generali del Mediterraneo” partiti oggi a Napoli, con Giosi Romano, commissario della Zes. “Abbiamo davanti un lavoro – afferma Romano, nominato commissario Zes a dicembre 2021 – che deve portarci a raggiungere risultati con la legislazione vigente. Attraendo investimenti con misure previste che sono sulla semplificazione e quindi usando il principio dell’autorizzazione unica per consentire i lavori e l’arrivo delle imprese”.

Con i lavori si parte proprio dal polo di Nola, che deve essere collegato con la Zes partenopea per il movimenti delle merci internazionali: “Oggi – aggiunge Romano – apriamo il bando con una base di gara di 30 milioni di euro per costruire infrastrutture nella parte di ampliamento di agglomerato a Nola, in particolare sugli aspetti dell’idrica, della fognatura e sul monitoraggio ambientale per evitare danni all’ambiente, seguendo un principio importante. Diamo il via al primo allestimento infrastrutturale nell’area di Nola. E’ il primo bando d’Italia a valere su risorse del PNRR e lo facciamo con grande orgoglio e soddisfazione”.