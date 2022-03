“Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale”: a dirlo ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un’intervista al programma World News Tonight della ABC. Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: “Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini… sono tutti criminali”.

Intanto ieri la blak list del Cremlino contiene tra i Paesi ostili anche l ‘ Italia .

Gli effetti sono sempre più disastrosi per l’economia. L’Italia oltre a chiedere in forte perdita per la borsa di Milano registra prezzi dei carburanti come mai negli ultimi 20 anni.