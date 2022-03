Ha dapprima aggredito un motociclista e poi un volta condotto negli uffici del commissariato di polizia per controlli non ha esitato a scagliarsi contro gli agenti. Qui è finito anche per danneggiare alcuni arredi. Il fatto e’ accaduto a Torre del Greco. In manette, con l’accusa di lesioni personali, minaccia, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e’ finito un 34 anni del posto. L’uomo era gia’ sottoposto al divieto di dimora nel comune di Torre del Greco. Gli agenti sono intervenuti in vico Trotti dove hanno notato la presenza di numerose persone che stavano inveendo contro un uomo appena rientrato nel suo appartamento.

I poliziotti sono poi avvicinati da un’altra persona la quale ha raccontato i fatti. Poco prima, di passaggio nella medesima via a bordo del suo scooter, era fermata dall’uomo che l’aveva aggredita e colpita con un bastone. Solo grazie all’intervento di alcuni residenti, era riuscita a sottrarsi alle violenze. Gli agenti hanno raggiunto e fermato l’aggressore che, una volta negli uffici del Commissariato, ha iniziato a scagliarsi contro i presenti e a danneggiare alcuni arredi.