Incidente stradale mortale tra due auto su via Ardeatina, altezza incrocio con via Spregamore, nella zona di Santa Palomba a pochi km Pomezia. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere tre persone, tra cui un bambino di 5 anni. Come si apprende dai vigili del fuoco, un uomo di 53 anni che guidava una Ford Fiesta è deceduto sul posto. Mentre i feriti sono trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso.